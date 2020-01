En australsk dykker er formentlig død efter en dykkertur søndag.

Manden, Gary Johnson, menes at være blevet angrebet af en hvid haj nær Cull Island i den vestlige del af Australien.

Han var en rutineret dykker, skriver CNN.

Gary Johnsons lig er endnu ikke fundet, og eftersøgningen er fortsat i gang.

Det var mandens kone, Karen Milligan, som slog alarm, og som bevidnede, at hendes mand blev angrebet.

Hun modtager lige nu krisehjælp.

Angrebet fandt sted få timer efter, at der var blevet spottet hajer i området.

Efter hændelsen er der udsendt advarsel om, at man skal passe på sig selv, hvis man befinder sig i vandet i området.