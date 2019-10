Den druknede baby ligger på havbunden, 60 meter under overfladen. Nær ved ligger, hvad der må være barnets mor med armene bøjet, som holder hun godt fast i noget, der ikke længere er der.

»Synet af den baby dernede var ubærligt, et stød i hjertet,« siger den italienske dykker Rodolfo Raiteri.

Han stod i spidsen af en eftersøgning af ofre, hvis skib kæntrede i Middelhavet ud for øen Lampedusa for få uger siden. Blot 22 ud af 50 personer overlevede.

I et nyt interview med La Repubblica fortæller dykkeren om redningsaktionen.

Et klæde på bunden af havet ved skibsvraget. Foto: HANDOUT Vis mere Et klæde på bunden af havet ved skibsvraget. Foto: HANDOUT

Blandt ofrene var 13 kvinder, hvoraf nogle af dem var gravide. Selv fandt Rodolfo Raiteri den druknede baby på havets bund nær sin mor.

Det lignede ifølge ham, at hun havde knuget barnet ind til sig i de sidste øjeblikke.

»Vi var ikke drevet af pligt, men af passion. Vi kunne have givet op, men vi fortsatte stædigt eftersøgningen for at kunne give disse mennesker deres værdighed tilbage. Mennesker, ikke ‘immigranter’,« fortæller han.

Rodolfo Raiteri har selv en lille datter på to år, og da han fandt det druknede barn, løb tårerne fra hans øjne.

Skibsvraget. Foto: ITALIAN COAST GUARD HANDOUT Vis mere Skibsvraget. Foto: ITALIAN COAST GUARD HANDOUT

Optagelser fra skibsvraget giver en god forståelse af hvorfor.

Rundt om vraget svæver tøj rundt i vandet, mens kroppe og ejendele ligger på havbunden.

Bjærgningen af kroppene bliver ikke nem, fordi de ligger så dybt.

Det betyder, at dykkerne kun kan være dernede i fem minutter, og derfor må de arbejde hurtigt, forklarer Rodolfo Raiteri.