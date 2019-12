En sergent fra Thailands flåde er død af en blodforgiftning, han fik under vanskelig redningsaktion i 2018.

En thailandsk dykker, der var med til at redde et fodboldhold ud af en grotte sidste år, er død af en blodforgiftning, som han fik under den dramatiske redningsoperation.

Det oplyser den thailandske flåde fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sergent Beiret Bureerak havde fået lægebehandling for blodforgiftningen. Men på det seneste blev hans tilstand forværret, tilføjer flåden.

En anden dykker døde under selve redningsoperationen i grotten i det nordlige Thailand i juni 2018.

De 12 drenge, der var i alderen mellem 11 og 16 år, blev fanget i grotten sammen med deres træner. De var gået ind for at se grotten, men vandet steg hurtigt på grund af store nedbørsmængder.

Adskillige eksperter fra en lang række lande tilbød deres hjælp for at få drengene ud af grotten.

Oprindeligt var der frygt for, at drengene var døde.

Dykkere ledte efter dem, og efter ti dage blev de fundet af en britisk dykker.

De havde overlevet ved at drikke vand, der dryppede ned fra loftet i hulen.

Dykkere bragte mad, vand og medicin ind til de indespærrede drenge, der befandt sig på en mudderbanke næsten fire kilometer fra grottens indgang.

Derpå fulgte en større redningsindsats for at få drengene ud gennem et oversvømmet område, hvor dykkerne havde næsten ingen sigtbarhed.

Omkring 90 dykkere deltog i redningsaktionen, hvor drengene blev bragt ud en efter en og i bedøvet tilstand.

