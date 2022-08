Lyt til artiklen

Nogle kalder dem for søkøer, fordi de lever af søgræs, med deres rigtige navn er dygonger. Og de er netop blevet erklæret så godt som uddøde i Kina.

De lever ellers stadigvæk 37 steder på havet, men videnskabsfolk har fundet ud af, at kun tre personer menes at have set en dygong i havet omkring Kina i løbet af de seneste fem år.

Dygongen er også kendt som havets blideste gigant – et langsomt, afslappet dyr. Det er formentlig blevet overfisket og er blevet ramt af skibsskruer. Det skriver BBC.

Professor Samuel Turvey fra Londons zoologiske forening (ZSL), der er medforfatter på studiet, siger »at den formodede forsvinden af dygongen i Kina er et forfærdeligt tab«.

Dette her er en baby dugong, der er pleje i Sea World i USA. Foto: DAVE HUNT Vis mere Dette her er en baby dugong, der er pleje i Sea World i USA. Foto: DAVE HUNT

Videnskabsfolk fra ZSL og det kinesiske videnskabernes akademi har set på alle de historiske data om, hvor dygonger hidtil er blevet set i Kina.

De har interviewet 788 borgere, der boede nær kysten, for at finde ud af, hvornår de sidst havde set en dygong. I gennemsnit var det 23 år siden! Kun tre havde set en dygong i de sidste fem år.

Det får dem til at sige, at dygongen er 'funktionelt uddød' i Kina.

En dygong vejer næsten et halvt ton, og den er det eneste vegetariske marine pattedyr.

En dugong ses her med sine to kalve. Foto: AFP Vis mere En dugong ses her med sine to kalve. Foto: AFP

Den er næsten ligesom en søko, men den har en hvallignende hale. Dens rolige gemyt har fået nogle til at tro, at den har inspireret eventyrene om havfruer.