- Jeg er totalt imod en europæisk superstat. Vi er ikke USA. Vi er EU, siger kommissionsformand Juncker.

Bruxelles. EU-landene bør fortsætte den procedure, hvor vinderne af valget til Europa-Parlamentet også løber med posten som formand for EU-Kommissionen.

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, onsdag efter kommissionens ugentlige møde i Bruxelles.

Juncker blev selv formand i 2014 efter det såkaldte spidskandidat-system, hvor de europæiske sammenslutninger af partier før EU-valget udpegede deres bud på en ny formand for kommissionen.

- Det er vigtigt at udnævne spidskandidater så hurtigt som muligt, siger Juncker.

Det kan ske gennem primærvalg. Og spidskandidaterne skal helst findes inden udgangen af 2018. Det er omkring et halvt år før valget til Europa-Parlamentet i midten af 2019.

Valgkampen skal være længere end sidst. Og mindst én debat mellem spidskandidaterne bør sendes af de førende tv-kanaler i alle EU-lande, hedder det i forslaget.

Juncker mener, at systemet med spidskandidater er et demokratisk fremskridt.

Det beriger også debatten om udviklingen af det europæiske samarbejde, mener han.

Men spidskandidaterne støder på hård modstand hos mange medlemslande. Blandt andre Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er imod.

Danmark er heller ikke begejstret for idéen, der fratager EU-lederne noget af magten over processen.

Til gengæld er flertallet i Europa-Parlamentet, der er på valg i 2019, meget glade for spidskandidaterne.

Så glade, at de i sidste uge truede med at nedlægge veto mod enhver kandidat, der ikke før EU-valget er udnævnt til spidskandidat af sit parti.

Juncker mener også, at muligheden for at reservere nogle pladser i Europa-Parlamentet til politikere valgt på fælleseuropæiske lister skal undersøges mere. Men det kan ikke nås til valget i 2019, siger han.

- Men idéen bliver på den europæiske dagsorden og vil måske blive en mulighed i fremtiden efter 2019, siger Juncker.

Han afviser samtidig beskyldninger fra den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, om, at EU er ved at bygge en europæisk superstat.

- Jeg er totalt imod en europæisk superstat. Vi er ikke Amerikas Forenede Stater. Vi er Den Europæiske Union, siger Juncker.

- EU kan ikke bygges imod de europæiske nationer. Så det er totalt nonsens, siger han.

I næste uge mødes EU-lederne til topmøde i Bruxelles.

Her skal de blandt andet diskutere, hvordan den næste formand for EU-Kommissionens skal vælges. Juncker træder tilbage i 2019.

De skal også diskutere den fremtidige fordeling af pladserne i Europa-Parlamentet efter den britiske exit fra EU.

/ritzau/