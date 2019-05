Der er tale om grove krænkelser af folkeretten og humanitære love i Syrien, mener tre store EU-lande.

Storbritannien, Tyskland og Frankrig udtrykker mandag dyb bekymring over eskalerende kampe i det nordvestlige Syrien, hvor over 120 civile er blevet dræbt inden for få dage.

I sidste uge rykkede Syriens hær med støtte fra Ruslands luftvåben frem i en landoffensiv mod oprøreres sydlige flanke i provinsen Idlib og dele af omliggende provinser.

- Den militære optrapning må stoppe, hedder det i en fælles erklæring fra de tre store EU-lande.

Erklæringen, som blev udsendt af det britiske udenrigsministerium, siger, at der rettes luftangreb mod befolkningscentre, og at der anvendes tøndebomber. Og målene for angrebene omfatter civil og humanitær infrastruktur, især skoler og sundhedscentre.

- Der er tale om grove krænkelser af folkeretten og humanitære love, hedder det.

FN's kontor for humanitære anliggender sagde i sidste uge, at et stigende antal angreb i det nordlige Syrien har tvunget mange til at flygte.

- Over 152.000 kvinder, børn og mænd er blevet tvunget fra deres hjem i områderne omkring Aleppo og Idlib alene i den seneste uge, sagde David Swanson fra FN's kontor for humanitære anliggender.

Idlib-provinsen var i efteråret beskyttet mod regimets offensiver takket være en aftale med regimet. Men siden den jihadistiske alliance Hayat Tahrir al-Sham, der står opført i Vesten som terrorgruppe, i januar vandt kontrol over området, er angreb blevet optrappet løbende.

FN siger, at mindst 200 civile er blevet dræbt.

Der bor over tre millioner i regionen, som nu udsættes for tiltagende bombardementer.

Menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch opfordrer i en appel mandag det internationale samfund til at lægge pres på alle sider i den syriske konflikt for at få dem til at afsløre, hvad der er sket med "titusindvis af forsvundne".

