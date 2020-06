Kaffen er igen brandvarm og basserne er bløde, sukker-klistrede og fedtede.

Efter at have været ramt af måneders lockdown er Dunkin Donuts øjensynligt meget klar til at servicere koffein-hungrende og lækkersultne amerikanere.

Den amerikanske gigant har mandag meldt ud, at der er ledige jobs hos den globale kæde til hele 25.000 personer, hovedsageligt i USA.

Der er både tale om jobs til folk, der skal stå bag disken og kasseapparatet samt jobs til personer med længere uddannelser, der skal indtage kontorerne i restauranternes baglokaler.

For at rekruttere flest muligt, hurtigst muligt har Dunkin Donuts, der har en enkelt restaurant i Danmark, lanceret en landsdækkende kampagne i USA på både engelsk og spansk.

Desuden samarbejder kæden med Southern New Hampshire University. Dunkin Donuts lover nemlig billig, online universitetsuddannelse til ansatte, der skriver under på en kontrakt hos det berømte franchise.

USA har været voldsomt ramt økonomisk af coronakrisen. Arbejdsløsheden i april toppede på 14,7 procent. Den er siden faldet til 13,3 i sidste uge.

I alt er 36 millioner blevet arbejdsløse under coronakrisen i USA, herunder seks millioner i restaurationsbranchen.