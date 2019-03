Elleve dage er nu gået, siden den tyske pige Rebecca Reusch sidst blev set i live.

Den unge pige på 15 år gav sidst livstegn fra sig om morgenen den 18. februar, hvor hun besøgte sin storesøster i bydelen Neukölln i Berlin. Det var meningen, hun derfra skulle tage i skole - men hun dukkede aldrig op.

Mysteriet om, hvor hun blev af, har siden optaget både byen og hele landet.

Nu tyder noget på, at et gennembrud kan være på vej i sagen, skriver det tyske medie Bild. Torsdag offentliggjorde det lokale politi - Polizei Berlin - at man havde anholdt en mand i sagen.

'I sagen om den forsvundne 15-årige Rebecca har den omfattende efterforskning underbygget en formodning om en forbrydelse. I denne forbindelse blev en person anholdt i dag (torsdag, red.). Afhøringen og efterforskningen fortsætter,' oplyste politikredsen på Twitter.

Endnu har politiet ikke villet sige noget om, hvem den anholdte mand er - eller hvad vedkommende er sigtet for - men ifølge Bild drejer det sig om Rebeccas storesøsters kæreste.

Det var også ham, der menes at være den sidste, der har set hende i live.

Den unge skolepige havde tilbragt hele weekenden op til sin forsvinden hos sin ældste storesøster og hendes kæreste. Mandag var det planen, at Rebecca skulle møde i skole klokken 9.50, men hun ankom der aldrig.

Søsteren har ifølge Bild forklaret, at hun forlod sit hjem for at tage på arbejde klokken 7 om morgenen, men at hun ikke kiggede ind til sin lillesøster, som lå og sov i stuen.

Samtidig har søsterens kæreste ifølge det tyske medie forklaret, at han kom hjem efter en fest klokken 05:45 den morgen og gik ind for at tjekke til Rebecca omkring klokken 8.30.

Men på det tidspunkt var pigen allerede væk, forklarede han.

Det vides ikke, hvad der har ført til, at en mand er blevet anholdt i sagen, men ifølge Bild fandt politiet dagen forinden en t-shirt, som måske kan have tilhørt den forsvundne pige.