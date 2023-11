'Den mørke side af universet.'

Det kraftfulde Euclid-teleskop har frigivet dugfriske billeder fra dets 'kredsløbshjem', der er 1,5 millioner kilometer væk fra Jorden.

Euclids brede perspektiv kan optage data fra en del af himlen, der er 100 gange større, end hvad NASAs James Webb Space Telescope's kamera kan fange.

Sammen viser de nye farvebilleder rummets glitrende univers, potentialet og mulighederne i teleskopets videnskabelige instrumenter, og observationerne afslører også hidtil usete aspekter af kosmos.

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi har aldrig set astronomiske billeder som dette før, der indeholder så mange detaljer,« siger René Laureijs, ESA's Euclid-projektforsker, i en erklæring.

»De er endnu smukkere og skarpere, end vi kunne have håbet på, og viser os mange hidtil usete træk i velkendte områder af det nærliggende univers. Nu er vi klar til at observere milliarder af galakser og studere deres udvikling over kosmisk tid.«

Teleskopet observerede blandt andet Perseus-klyngen og dens 1.000 galakser, samt mere end 100.000 yderligere fjerne galakser i baggrunden, hvoraf mange aldrig var blevet set.

Euclid observerede også spiralgalaksen IC 342, med tilnavnet 'Hidden Galaxy', fordi den ligger bag skjult støv, gas og stjerner.

Dermed er der også nye detaljer i den galakse, som man mener nærmest er en tro kopi af vores egen Mælkevej.

Teleskopet tog også et meget detaljeret panoramabillede af den ikoniske Hestehoved-tåge, der er en del af Orion-stjernebilledet, som du kan se øverst i artiklen.

Tågen, en massiv sky af gas og støv, der fungerer som børnehave for nyfødte stjerner, kan også indeholde svagt synlige unge planeter.

»De tidlige data fra Euclid er forbløffende,« siger Koshy George, en forsker i kosmologi og strukturdannelse ved Ludwig Maximilian University i München, i en erklæring.

»Med det store synsfelt, klarhed og følsomhed af instrumenter, som blandt andet nær-infrarødt spektrometer og fotometer, kan vi opdage mange nye detaljer omkring galakserne over et bredere område, end det tidligere var muligt.«

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Euklid-missionens primære mål er at observere mørkt stof og mørk energi og at skabe det største og mest nøjagtige tredimensionelle kort over universet.

Mens mørkt stof faktisk aldrig er blevet opdaget, menes det at udgøre 85 % af det samlede stof i universet. I mellemtiden er mørk energi en mystisk kraft, der menes at spille en rolle i den accelererende udvidelse af universet.

Under sine observationer vil teleskopet skabe et katalog med over 1,5 milliarder galakser og deres stjerner, hvilket skaber et skatkammer af data for astronomer, der inkluderer hver galakses form, masse og antal stjerner, der skabes om året.

»Euclid vil tage et spring i vores forståelse af kosmos som helhed, og disse udsøgte Euclid-billeder viser, at missionen er klar til at hjælpe med at besvare et af de største mysterier i moderne fysik,« siger Carole Mundell, ESA Director of Science, i en erklæring.