En yderst heldig bilist slap i sidste uge for at skulle have pengepungen op af lommen, selvom han blev målt til at køre for stærkt.

Man har tidligere hørt om bilister, der har taget alternative metoder i brug for at undslippe fotovognes famøse blitz, såsom at dække nummerpladen til eller tage en hue over hovedet for at undslippe det dyre portræt.

I Tyskland behøvede en bilist dog ingen hjælpende metoder fra egen hånd af. I stedet fik han hjælp fra dyrerigets side.

Det var højst sandsynligt ikke bevidst, men ikke desto mindre formåede den tyske bilist at slippe for sin fartbøde den 21. maj ved hjælp af en fugl.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete, da den unavngivne fører blev blitzet på Amerner Strasse i byen Viersen.

Her fløj en hvid due ind i billedet og skjulte for førerens ansigt, netop som billedet blev taget.

Og da politiet dermed ikke har kunnet identificere føreren med hundrede procents sikkerhed, kan de ikke straffe ham.

Det skriver CNN.

Umiddelbart tager politiet ikke for tungt på det faktum, at bilisten har formået at undslippe lovens lange arm.

På Facebook har de i hvert fald delt billedet og joket med, at duen burde få en fartbøde for at flyve for hurtigt, og at Helligånden måske har placeret fuglen for at beskytte bilisten mod at blive straffet.

Det skyldes, at duen symboliserer Helligånden i kristendommen, hvor den ofte bliver afbilledet som netop en due.

Duen reddede i øvrigt bilisten fra en bøde på 105 euro, hvilket svarer til omkring 785 danske kroner.