Hendes mand er én af verdens rigeste, men nu har hun forladt både ham og livet i overdreven luksus.

Flere internationale medier skriver lørdag, at Dubais prinsesse Haya Bint Al Hussein er flygtet ud af landet med sine to børn.

Hun er gift med kronprins Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som er statsminister og vicestatsminister for de Forenede Arabiske Emirater og hersker over Dubai. Haya er den ene af hans to koner, som tilsammen har givet ham otte sønner og 11 døtre.

Det fremgår ikke, hvorfor prinsessen skulle ønske at forlade sin mand, men efterretningerne går på, at prinsessen har søgt asyl et sted i Europa, muligvis i Tyskland.

Foto: KARIM SAHIB Vis mere Foto: KARIM SAHIB

Menneskerettighedsorganisationen 'Detained in Dubai' siger til blandt andre avisen Evening Standard, at man har adskillige meldinger om, at prinsessen er flygtet.

»Når nogen søger politiske asyl, er det naturligvis fordi deres liv er i fare, og fordi de har været udsat for alvorlige overgreb og krænkelser af deres menneskerettigheder,« siger organisationens leder, Radha Stirling, til avisen.

Prinsessen er søster til Jordans konge, og hun menes at have taget sønnen Zayed på syv og datteren Al Jalila på 11 med sig på flugten.

Sidste år forsøgte Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoums datter prinsesse Latifa at flygte fra Dubai, men hun forsvandt sporløst undervejs.