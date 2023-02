Lyt til artiklen

I flere danske byer har man skabt såkaldte supercykelstier for de tohjulede trafikanter – i Dubai skal det (selvfølgelig) være endnu vildere.

Her er der planer om at bygge det, der kaldes »den smarteste cykle- og løbeinfrastruktur i verden«.

Det drejer sig om den 93 kilometer lange overdækkede 'The Loop', der skal forbinde og omfavne ørkenbyen som en art bilfri korridor.

»Projektets mål er at gøre Dubai til den mest forbundne by på Jorden, hvis man er gående eller cyklist,« som direktøren for bydudviklingsfirmaet URB, Baharash Bagherian, siger til CNN.

I dag er firhjulede køretøjer de foretrukne transportmidler i byen, men med 'The Loop' håber man på, at 80 procent af Dybais befolkning i 2040 i stedet vil gå eller cykle, når de skal til eller fra arbejde.

Indendørs, selvfølgelig.

Veltempereret, selvfølgelig.

Bæredygtigt, selvfølgelig.

I 'The Loop' vil der også være en række andre adspredelser som boldbaner eller fitnessudstyr, selvom hovedformålet skal være at hjælpe befolkningen rundt i byen.

Det er dog ikke endeligt vedtaget, at projektet rent faktisk bliver en realitet. Endnu er planerne kun i en indledende fase.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt der vil være vedvarende medvind på cykelstien i Dubai, hvis den bliver opført.