Hans formue vurderes til at være på lidt mere end en billion danske kroner.

Det sender ham samtidig op på en plads som den tredjerigeste i verden – men det er langt fra sikkert, at du har hørt om ham før.

Du har formentlig hørt om Tesla-bagmanden Elon Musk og Amazon-stifteren Jeff Bezos, der indtager henholdsvis førstepladsen og andenpladsen på erhvervsmediet Bloomsbergs famøse liste over verdens rigeste.

Men en ny spiller har nu overtaget tredjepladsen.

Der er tale om den indiske forretningsmand Gautam Adani. Det skriver CNN.

Den 60-årige inder er formand og grundlægger af Adani Group – et multinationalt konglomerat, der er en koncern med flere selvstændige selskaber under sig.

I forvejen var han Asiens rigeste mand, men efter en kraftig stigning i hans formue den seneste tid overtager han nu tredjepladsen på den prestigefyldte liste.

Han forviser dermed LVMHF-formanden Bernard Arnault til fjerdepladsen.

Arkivfoto af Gautam Adani. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI Vis mere Arkivfoto af Gautam Adani. Foto: RUPAK DE CHOWDHURI

Ifølge Bloomberg anslås hans formue til at være på hele 137 milliarder dollar – hvilket svarer til lidt mere end en billion danske kroner.

Alene i år vurderes hans formue at have vokset med godt 450 milliarder danske kroner.

Adani Group kontrollerer virksomheder lige fra havne og rumfart til solenergi og kul, og siden begyndelsen på coronapandemien er rigmandens formue vokset eksponentielt. Det skyldes blandt andet, at investorer har satset på hans evner til at vækste virksomheder inden for sektorer, som den indiske premierminister – Narendra Modi – har prioriteret til udvikling.

Derudover har han ifølge Bloomberg også nydt godt af en stigning i kulforbruget, hvilket har stået bag hans fremdrift den seneste tid.

Privat danner han par med hustruen Priti Adani, som han har sønnerne Karan og Jeet med.

Elon Musk sidder stadig tungt på førstepladsen over verdens rigeste. Ifølge Bloomberg anslås hans formue at være på mere end 1,8 billioner danske kroner, mens Jeff Bezos' formue vurderes at være på mere end 1,1 billion danske kroner.