På grund af store uroligheder opfordrer Danmarks Tekniske Universitet sine 36 studerende til at rejse hjem.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) opfordrer sine studerende i den uroplagede region Hongkong til at rejse hjem.

Det siger DTU's rektor, Anders Overgaard Bjarklev, onsdag i DR's P1 Morgen.

Universitetet har i alt 36 studerende i Hongkong.

Årsagen til anbefalingen er, at de seneste måneders uro så småt har flyttet sig væk fra centrum og også er brudt ud nær universiteterne.

Det bekræfter Anders Overgaard Bjarklev. Han tilføjer, at beslutningen blev truffet tirsdag aften i fællesskab med DTU's dekan.

- Vi ser rapporter om, at nogle af vores elever har været nødt til at fraflytte kollegieboliger, fordi der er blevet sat ild til dem. Vi hører fra andre, at der fremstilles kasteskyts - herunder molotovcocktails - uden for vinduerne af vores studerendes boliger, siger rektoren.

- Og så har man mange steder annulleret undervisningen. Det gør, at vi i aftes anbefalede vores studerende at komme hjem til Danmark i god ro og orden, lyder det i P1 Morgen.

Rektoren understreger, at der er tale om en anbefaling. De studerende vil derfor ikke blive tvunget til at tage hjem.

Demonstrationerne i Hongkong begyndte oprindeligt i juni som følge af et kontroversielt lovforslag. Forslaget ville gøre det muligt at udlevere borgere fra Hongkong til retsforfølgelse i Kina. Det er siden blevet droppet.

Protesterne er dog i stor stil fortsat på gaderne.

Senest er skoler tirsdag blevet lukket i Hongkong. Samtidig er demonstranter og urobetjente stødt sammen flere steder i regionens finansielle centrum.

Sammenstødene finder sted få dage efter nogle af de mest dramatiske 24 timer i de over fem måneder med demonstrationer.

Søndag blev en mand skudt i brystet, mens en anden satte ild til sig selv.

/ritzau/