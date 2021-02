Det er næsten for godt til at være sandt, at rumkøretøjet "Perseverance" fra det amerikanske rumagentur, Nasa, torsdag aften er landet på Mars.

Det siger professor John Leif Jørgensen, der er afdelingsleder på DTU Space. Han har stået i spidsen for universitetets bidrag til missionen.

- Det gik så godt, som vi kunne have håbet på. Vi ramte atmosfæren på sekundet, og alle manøvrer blev udført på sekundet. Det er mærkeligt, at det gik så godt. På en måde føles det sært, siger han.

Et af robottens 19 kameraer er udviklet af DTU Space. Det er i stand til eksempelvis at analysere klippeformationer og sten.

Robotten landede torsdag aften kort før klokken 22 efter at have været undervejs i seks måneder.

- For os som gruppe er det her et af højdepunkterne i karrieren. Det er en kolossal succes.

- For menneskeheden er det et af de dybe spørgsmål, som vi kaster os ud i at finde svaret på. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke på et tidspunkt har tænkt på, hvad livet er for en størrelse, siger han.

Køretøjet skal nu forsøge at finde tegn på liv i løbet af de næste år.

Men selv om "Perseverance" er landet sikkert, så kan forskerne på DTU endnu ikke læne sig helt tilbage.

De kommende dage går med at omprogrammere robotten, fortæller John Leif Jørgensen.

- Den har været programmeret til at forholde sig i ro og kun lige folde benene ud. Nu begynder man at uploade den software, der skal bruges i den næste fase, så man kan omprogrammere den.

- Først om ni dage får vi det data, der beviser, at vores udstyr virker perfekt. Det gør vi, fordi vores sidder så langt ude på køretøjet, så vi må sidde og vente.

DTU Space har leveret et kamerasystem til robotten, der sidder på dens arm.

Kameraet kaldes Pixl og er et såkaldt røntgenfluorescens-mikroskop, der kan rettes mod eksempelvis klipper og tage billeder af overfladen.

Selv om John Leif Jørgensen føler sig tryg i hænderne på amerikanske Nasa, så er det alligevel en nervepirrende begivenhed.

- Selvfølgelig har de gjort, hvad de kunne, men det gør det ikke mindre neglebidende, for det er altså 11 år af mit arbejde, der kunne ryge, hvis det gik galt.