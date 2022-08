Lyt til artiklen

Skraldemændene er halvvejs i en to-ugers strejke.

Og det har indtil nu efterladt Skotland i bunkevis af skrald, der nu bliver kaldt »dybt bekymrende for folkesundheden«.

Det skriver BBC.

Strejken skyldes lønforholdene, hvor man håber på en ny aftale for de lavest lønnede.

Men indtil videre kan man ikke ligefrem kalde forhandlinger for en succes, men der sker »langsomme fremskridt«.

Skraldet hober sig så meget op, at folk, der bor i lejligheder, er blevet bedt om at holde deres affald hjemme i stedet for at lægge det ud på gaden.

Det er særligt i Edinburghs centrum, at det er slemt. Strejken påvirker to tredjedele af Skotlands byrådsområder, men det er ikke kun Edinburgh, der er ramt.

Besøgende er mildest talt i chok over bunkerne af affald. Derfor er velgørenhedsgrupper og lokale virksomheder begyndt at rydde på i Edinburghs centrum.