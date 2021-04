Thomas Vinterbergs film "Druk" modtager Bafta-prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede film.

Den danske film "Druk", der er instrueret af Thomas Vinterberg, har modtaget prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film ved den britiske prisuddeling Bafta i Royal Albert Hall i London.

Det skriver arrangørerne af prisuddelingen på Twitter.

- Tillykke til Thomas Vinterberg og holdet, der modtager prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede film for den berusende "Druk".

Filmen "Druk" er et drama om fire gymnasielærere og deres forsøg på at genfinde livsgnisten ved hjælp af indtagelse af alkohol.

Lærerne beslutter sig for at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Filminstruktør Thomas Vinterberg er begejstret for, at hans værk bliver vel modtaget ikke bare i Danmark, men også i udlandet.

Det er ikke første gang, at "Druk" gør sig bemærket i forbindelse med udenlandske prisuddelinger.

Filmen er nomineret til en Oscar og modtog i december blandt andet prisen for bedste europæiske film ved European Film Award.

- Denne gang havde vi meget skarp konkurrence.

- Jeg er begyndt at forstå, at mennesker rundt om i verden holder meget af vores danske film "Druk".

- Jeg er virkelig beæret og lykkelig, siger Thomas Vinterberg til Ritzau.

/ritzau/