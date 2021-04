Thomas Vinterbergs film "Druk" modtager Bafta-prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede film.

Den danske film "Druk", der er instrueret af Thomas Vinterberg, modtager prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film ved den britiske prisuddeling Bafta.

Det skriver arrangørerne af prisuddelingen på det sociale medie Twitter.

- Tillykke til Thomas Vinterberg og holdet, der modtager prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede film for den berusende "Druk", skriver arrangørerne.

"Druk" er et drama om fire gymnasielærere og deres forsøg på at genfinde livsgnisten ved hjælp af indtagelse af alkohol.

Lærerne beslutter sig for at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

