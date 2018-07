Det har været et stort dilemma for den amerikanske, professionelle computerspiller Douglas Martin.

Skulle han dedikere sin tid til at kaste kærlighed over sin mexicanske kæreste Yanet Garcia, der er blevet kaldt 'verdens lækreste vejrvært', eller computerspillet 'Call of Duty'? Valget faldt på sidstnævnte, og den 26-årige mexicaner og den 23-årige amerikaners forhold hører fortiden til. Det fortæller han i en video på sin Youtube-kanal.

»Jeg har ikke tid til at have en kæreste,« forklarer computerspilleren.

Han fortsætter med at sige, at han har brug for at fokusere på at spille 'Call of Duty' og vil kaste sig over den nye udvidelse af spillet, Black Ops IV, på fuld tid, mens mexicaneren kan fortsætte sit job 'derovre'.

Yanet Garcia har også kommenteret på bruddet, hvor hun på sin Twitter-konto skriver, at hun er 'knust'.

Heartbroken — Yanet García (@IamYanetGarcia) July 20, 2018

Vejrværten Yanet Garcia tog internettet med storm, da hun første gang i 2015 præsenterede vejret på en mexicansk tv-station. Her kaldte flere hende for 'verdens lækreste vejrvært'.

Det tidligere par har stor succes på de sociale medier. Yanet Garcia har 6,5 millioner følgere på Instagram, mens Douglas Martin har 1,5 millioner følgere på Instagram og 2,5 millioner følgere på Youtube.