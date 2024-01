Vægttabsmidlet Wegovy har været en guldrandet forretning for Novo Nordisk.

Men som brugerne vil vide, er det også dyrt. Det har nu kostet en stor kunde.

Den amerikanske delstat North Carolina har således besluttet at droppe en tilskudsordning til Wegovy for de statsansatte. Det skriver The News & Observer ifølge Børsen.

Det samme gælder for Novo Nordisks andet vægttabsmiddel Saxenda og konkurrenten Eli Lillys Zepbound, idet de tre lægemidler indeholder stoffet glp-1.

North Carolina har besluttet at droppe alle tilskud til lægemidler med netop dette stof per 1. april 2024.

Årsagen skal findes i … ja, prisen.

Sidste år brugte North Carolina over 100 millioner dollar på de tre vægttabsmidler. Det er omkring ti procent af de samlede budget til medicin til statens ansatte via deres sundhedsforsikringer.

I Danmark gives der heller ikke tilskud til behandlinger med Wegovy, som her til lands koster 28.000 kroner per patient om året.