Manden, der er mistænkt for at have bortført og myrdet Madeleine McCann, er nu ikke længere anklaget i en anden kidnapningssag.

Det skabte overskrifter verden over, da tysk politi sidste år satte Christian B. i forbindelse med den treårige britiske piges forsvinden.

Bortførelsen af Madeleine McCann har været et mysterium, siden hun en majaften i 2007 forsvandt sporløs fra et hotel på den portugisiske Algarve-kyst, hvor hun var på ferie med sin familie.

Var dette gennembruddet, som forældrene, politiet og resten af verden havde ventet på de mellemliggende 13 år?

Tysk politi er ikke i tvivl om, at Christian Brueckner, 43, er ansvarlig for Maddies forsvinden. Nu har politiet dog måtte droppe anklagerne mod ham i en anden sag om kidnapning.

For den 44-årige Christian B. var i forvejen dømt for voldtægt og pædofili, og politiet mistænkte ham også for at være manden, der stod bag kidnapningen af en anden lille pige.

Inga Gehricke var bare fem år, da hun i 2015 blev kendt som 'den tyske Maddie.'

Inga forsvandt under en udflugt med sin familie. Stedet, hvor hun blev set sidste gang, ligger tæt på en nedlagt fabrik, som Christian B. på det tidspunkt var i gang med at renovere.

Politiet fandt også en stor samling børnepornografisk materiale det samme sted, hvor hans afdøde hund var begravet.

Her ses 5-årige Inga Gehricke på billeder, der blev taget få øjeblikke, før hun forsvandt. Foto: Polizeidirektion Sachsen-Anhalt

Trods en intens efterforskning og en dusør på 25.000 euro, er det aldrig lykkedes at finde liget af den lille pige.

Nu siger Christian B.s advokat, Friedrich Fulscher til den britiske avis The Sun, at hans klient ikke længere er mistænkt i sagen om Inga.

»Den offentlige anklagers kontor har grundigt undersøgt forbindelsen til Inga-sagen og konkluderet, at der end ikke er en begrundet mistanke mod min klient.«

Og en talsmand for anklagerens kontor bekræfter nyheden over for avisen.

»Efterforskningen af Christian B. i forhold til Ingas forsvinden er lukket i øjeblikket,« siger talsmanden Thomas Kramer og tilføjer:

»Der er blevet gennemført politiundersøgelser, men de har ikke ført til beviser på, at Christian B. kunne have bortført, misbrugt eller dræbt Inga.«

Christian B. er dog stadig mistænkt i Madeleine McCann-sagen, og tysk politi har tidligere givet udtryk for, at de er overbeviste om, at han er gerningsmanden. De føler sig også sikre på, at den lille britiske pige er død.

Den opsigtsvækkende udvikling i efterforskningen af Ingas forsvinden kommer få dage efter, at Christians B.s advokat udtalte, at han ikke tror på, at hans klient nogensinde bliver tiltalt for mordet på Madeleine McCann.

Madeleine McCann var knap fire år, da hun forsvandt under en ferie i Portugal. Foto: REAL MADRID TV / HANDOUT

»Han bliver efterforsket og er under mistanke. Jeg antager, at de ikke har nogle konkrete beviser.«