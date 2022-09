Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Europa vågnede mandag op til en ny virkelighed. Italienerne har givet et klart mandat til den italienske højrefløj, og Italien får nu sin første rene højrefløjsregering siden Benito Mussolini.

Netop sammenligninger med Il Duce (Mussolini) og fortidens fascisme har præget valgkampen, og særligt Italiens kommende første kvindelige premierminister, Giorgia Meloni, har stået for skud. Hun er blevet beskyldt for at være en ulv i fåreklæder på grund af en fortid i en højrenationalistisk bevægelse,

Men Italiens første kvindelige premierminister, Giorgia Meloni, er ikke fascist, og det giver ikke mening at fokusere på fascismen for at forstå hendes politiske dagsorden. Det slår den berømte italienske historiker og ekspert i fascisme Giuseppe Parlato fast i et interview med B.T.

»Det er rigtigt, at Meloni var medlem af den sociale bevægelse PSI i sin ungdom. Det er også rigtigt, at der er nostalgiske levn efter fascismen på den italienske højrefløj. Men det giver ikke mening at tale om fascisme som en levende ideologi i dag,« siger historieprofessor Giuseppe Parlato til B.T. i Rom.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker valget i Italien fra Rom. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker valget i Italien fra Rom.

»Højrefløjens ide er snarere en blanding af den angelsaksiske liberalisme med lavere skatter og en mindre stat og så en stor portion nationalkonservatisme. Der er ingen ønsker om at vende tilbage til en totalitær virkelighed,« siger Giuseppe Parlato.

Efter hans mening taler vi alt for ofte om de gamle ismer på en meget sort-hvid måde.

»Jeg er f.eks. ikke kommunist og på ingen måde tilhænger af kommunismen, men jeg anerkender, at kommunisterne spillede en afgørende rolle. I at få bygget undergrunden i Rom. På samme måde kan man godt anerkende ting, som Mussolini og fascisterne gjorde, som var gode, uden at man selv bliver fascist af den grund,« siger Giuseppe Parlatto.

Han siger dog, at der ikke er nogen tvivl om, at Italien med valget af Meloni er flyttet klart til højre politisk.

Matteo Salvini fik ikke et særlig godt valg, men han forventes at komme til at spille en stor rolle i den nye italienske regering. Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Matteo Salvini fik ikke et særlig godt valg, men han forventes at komme til at spille en stor rolle i den nye italienske regering. Foto: MIGUEL MEDINA

»Sidste gang, da der var en højrefløjskoalition, var det Berlusconis Forza Italia, der var det bærende element, og selv om det også er et højrefløjsparti, så er det klart mere midtsøgende end Melonis Italiens Brødre, der bliver bærende i den nye regering.«

Hvad Meloni vil bruge sit klare mandat til, er endnu uvist. Men et opgør med en række europæiske mærkesager synes forestående. Meloni er for eksempel ikke fortaler for homoseksuelles ret til adoption, og der er også et ønske om et opgør med retten til fri abort, som vi kender den i dag i hendes parti.

Flere EU-lande har allerede været ude med advarsler om, at man vil følge udviklingen i Italien nøje. Frankrigs premierminister, Elisabeth Borne, siger, at »man holder øje«:

De italienske aviser er ikke i tvivl om, hvor betydningsfuld denne valgsejr kan vise sig at være for Italiens fremtid. Foto: VINCENZO PINTO Vis mere De italienske aviser er ikke i tvivl om, hvor betydningsfuld denne valgsejr kan vise sig at være for Italiens fremtid. Foto: VINCENZO PINTO

»I Europa har vi visse værdier, som vi betragter som menneskerettigheder, og som skal overholdes. Jeg tænker konkret på for eksempel kvinders ret til abort,« siger Elisabeth Borne til RMC.

Blandt Giorgia Melonis politiske modstandere er der en udbredt frygt for, at den nye regering vil forværre migranters og minoriteters rettigheder, og at dette er første skridt på en vej væk fra demokratiske rettigheder, som vi kender dem i dag.

Melonis sejr blev da også mandag hilst velkommen af mange højrefløjspolitikere.

Historieprofessor Giuseppe Parlato er ekspert i den italienske højrefløj. Han mener, at beskyldningerne om tilknytning til fascisme mod Meloni er indholdsløse. Vis mere Historieprofessor Giuseppe Parlato er ekspert i den italienske højrefløj. Han mener, at beskyldningerne om tilknytning til fascisme mod Meloni er indholdsløse.

'Tillykke til Giorgia Meloni, Matteo Salvini og Silvio Berlusconi. I disse svære tider har vi mere end nogensinde behov for venner, der deler vores ideer og syn på Europas udfordringer,' skrev Ungarns Viktor Orbans politiske chef, Balazs Orbán, på Twitter.

Frankrigs højrefløjsdronning, Marine Le Pen, har også delt sine lykønskninger.

'Bravo til Giorgia Meloni og Matteo Salvini for at have modstået truslerne fra det udemokratiske og arrogante EU ved at vinde et klart flertal,' skrev Le Pen på Twitter.

Men historieprofessor Giuseppe Parlatto advarer alligevel om sammenligningerne med fascismen

Kometen Giorgia Meloni har fejet al modstand til side. Men hvad er hendes projekt egentlig? Foto: ETTORE FERRARI Vis mere Kometen Giorgia Meloni har fejet al modstand til side. Men hvad er hendes projekt egentlig? Foto: ETTORE FERRARI

»Giorgia Meloni og hendes Italienske Brødre er f.eks. ikke antisemitter, og på denne måde adskiller de sig også markant fra fascismen. Højrefløjen i Italien i dag deler værdier med andre europæiske højrefløjspartier, men de er grundlæggende demokratiske,« siger eksperten i fascisme til B.T.

Melonis regering tiltræder formodentlig først i slutningen af oktober, hvilket giver tid til at definere et samlet program. Der er klare forskelle på de tre koalitionspartier, men fællesnævnerne er uden tvivl nok til alvorligt at udfordre borgfreden i EU.

Viktor Orbán mener selv at have fået en vigtig allieret på et afgørende tidspunkt i sit forsøg på at underminere det liberale Europa, han ser som en fjende af Ungarn. Hvor langt Giorgia Meloni ønsker at gå ad denne vej, er endnu uvist. Men der er utvivlsomt udsigt til høj bølgegang, både internt i Italien og i resten af Europa.