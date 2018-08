Den norske dronning Sonja bliver fejret på behørig vis i disse dage, hvor hun sammen med sin mand, Norges kong Harald, fejrer guldbryllup.

I anledning af parrets fejring har den norske tv-station NRK besøgt den 81-årige dronning i hendes barndomshjem, som hun flyttede ud af for 50 år siden. Selvom royale Sonja elsker at være tilbage i barndommens gemakker, er det langt fra alle minder fra de yngre år, der vækker stor glæde.

I 1936, året inden, hun kom til verden, mistede hun nemlig sin storebror, Karl Herman Haraldsen, i en tragisk ulykke. Broren var ude og sejle med sin far, da båden pludselig eksploderede. Karl Herman Haraldsen omkom i ulykken, og liget af den dengang syvårige dreng blev aldrig fundet, fortæller dronning Sonja i et gribende interview med den norske tv-station.

Den norske dronning kalder hændelsen for en »voldsom tragedie«. Historien har været kendt i offentligheden, men dronning Sonja har aldrig for alvor sat ord på den sorg, der ramte familien i de efterfølgende år.

»De (Sonjas forældre, red.) snakkede aldrig om det. Der var en voldsom sorg i det her hus. Så blev jeg født året efter,« siger hun til NRK.



Det norske kongepar fejrede onsdag guldbryllup. Det er således 50 år siden, den dengang norske kronprins Harald sagde ja til Sonja, der er datter af en manufakturhandler i Oslo.



Deres kærlighedshistorie har ikke været en dans på roser. Faktisk måtte de i ni år holde deres romance hemmelig, da det ikke var velanset, at den norske tronarving skulle giftes med en borgerlig kvinde. Men kærligheden sejrede til sidst, og den 18. juni 1968 kunne parret træde frem og vise deres kærlighed frem for offentligheden.



Dronning Sonja har været norsk dronning siden 1991, hvor kong Harald overtog den norske trone efter sin far, kong Olav den femte.



Parret har to børn – kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise.