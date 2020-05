»Jeg troede, de var mere fornuftige.«

Den svenske dronning Silvia er ikke imponeret over ungdommens adfærd i coronakrisen.

I et stort eksklusivt interview med den svenske avis Aftonbladet kalder hun de unges opførsel for både 'chokerende' og 'meget overraskende.'

På slottet Stenhammar omkring 120 kilometer sydvest for Stockholm sidder det svenske kongepar isoleret for omverdenen, mens coronapandemien har hårdt fat i Sverige.

Den svenske konge Carl Gustaf og dronning Silvia har isoleret sig på et slot vest for Stockholm, hvor de arbejder hjemmefra. Arkivfoto.

Kongen og Dronningen er med deres henholdsvis snart 74 år og 76 år begge i risikogruppen, hvis de bliver smittet med den frygtede sygdom.

Det royale ægtepar ser derfor lige nu kun deres børn, svigerbørn og børnebørn på Facetime, og interviewet med avisen er da også foretaget over nettet.

Dronningens hjerte banker for de demente og alzheimer-ramte ældre, som er særlig udsatte, og de får en varm hilsen fra det royale arbejdsværelse.

Derimod er der en særlig gruppe af befolkningen, som hun mener har svigtet i krisens stund.

Den svenske dronning Silvia. (Arkivfoto)

Bag slottets mure betragter Dronningen nemlig med stigende bekymring tv-billederne fra ind- og udland, som viser, hvordan nogle unge stadig fortsætter livet i parker og på stande.

»Det er chokerende og meget bekymrende at se, at mange unge, både i Sverige og i udlandet, fuldstændig ignorerer alle råd og sætter sig selv og deres pårørende i stor fare,« siger Dronningen og fortsætter med en løftet pegefinger:

»Og selv unge kan få virussen! Det drejer sig om oplyste unge, som jeg troede var mere fornuftige.«

Derfor kommer Dronningen med en bøn til de unge:

»Jeg vil af hele mit hjerte bede vores fine unge mennesker om at tænke på deres familier, deres bedsteforældre, og på alle, som ligger på intensiv og på dem, som passer på dem.«

Sverige har valgt en markant anderledes tilgang til at bekæmpe coronavirussen end mange andre lande. Skoler, butikker og restauranter har været åbne under hele epidemien, og befolkningens restriktioner har ikke været så stramme som i eksempelvis Danmark.

En strategi, som den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell står bag og som har vakt stor opsigt uden for landets grænser.

Dødstallet i Sverige er også højere end i de øvrige nordiske lande. I skrivende stund har 2.854 coronasmittede svenskere mistet livet. 23.216 er indtil videre registreret som smittede.

Familieportræt af den svenske kongefamilie (Arkivfoto)

Dronningen udtrykker dog stor tillid og opbakning til det officielle Sverige.

»Jeg kan forstå, at mange er urolige, men jeg må sige, at regeringen informerer meget åbent om situationen. Problemet er, at ingen ved, hvor længe dette skal stå på, og det er det, som gør det svært.«

»Jeg tilhører selv gruppen af 70 plus og forstår, hvor svær situationen er for mange. Ikke at vide, hvor længe vi skal være indespærret,« lyder det fra den svenske Dronning, som også kommer med en indtrængende opfordring til sine landsmænd.

»Jeg vil gerne opfordre til, at man lytter til alle myndighederne. Følger deres råd og selvfølgelig udviser selvkontrol.«