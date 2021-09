To fantastiske diamantarmbånd, der har tilhørt den sidste dronning af Frankrig, Marie-Antoinette, kommer under hammeren i Genève senere i år. Det oplyser auktionshuset Christies onsdag.

Prisen på de to armbånd, der er dækket med 112 diamanter og sælges sammen, ventes at blive på mellem 17 og 34 millioner kroner. Men prisen kan sagtens blive meget højere.

De skal sælge på Christies auktion 9. november 2021. Det skriver news.com.au.

For eksempel gik et stort, dråbeformet perlevedhæng, der også tilhørte den franske dronning, for 36 millioner dollar i 2018. De var sat til salg for en forventet pris på 1-2 millioner dollar.

De to armbånd leveres i denne kongeblå taske. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere De to armbånd leveres i denne kongeblå taske. Foto: FABRICE COFFRINI

»Prisen indebærer retten til at bære diamanterne, som engang tilhørte dronning Marie-Antoinette,« siger Christies specialist i juveler, Marie-Cecile Cisamolo.

Også størrelsen på diamanterne spiller ind. Da de blev bestilt hos juveleren Charles August Boehmer i Paris i 1776, to år efter Marie-Antoinette besteg tronen, kostede de 250.000 livrés. Det var en fyrstelig sum på det tidspunkt.

Men man havde ikke de samme målemetoder til at bestemme karaten på stenene, så de anslås nu til at være på mellem 140 og 150 karat tilsammen.

De er unikke, og de er samlet i tre rækker på hvert armbånd. De kan samles og bæres som en halskæde i stedet.

På dette billede fra 6. september 2021 er et af de to diamantarmbånd, der har tilhørt den sidste dronning af Frankrig, Marie-Antoinette. Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere På dette billede fra 6. september 2021 er et af de to diamantarmbånd, der har tilhørt den sidste dronning af Frankrig, Marie-Antoinette. Foto: FABRICE COFFRINI

Da der var revolution i Frankrig i 1792, blev smykkerne sendt til Bruxelles, hvor Marie-Antoinette søster, Marie-Christine, var ved magten. Senere kom de til Østrig, der var Marie-Antoinettes hjemstavn, og hvor hendes nevø var kejser.

Dronningen og hendes mand, kong Louis 16., blev henrettet i 1793, og deres søn, den tiårige Louis 17. døde i fangenskab.

Kun datteren, Marie-Therese, overlevede. Hun blev løsladt i december 1795 og sendt til Østrig, hvor hun fik overdraget moderens juveler.