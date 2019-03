Det danske kongehus har sendt kondolencer til New Zealands generalguvernør.

Dronning Margrethe sender kondolencer til New Zealands generalguvernør, Patsy Reddy. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

- Deres Excellence. Er dybt chokeret over de tragiske og frygtelige begivenheder i Christchurch i dag.

- Jeg ønsker at sende mine dybtfølte kondolencer og min sympati til Dem og New Zealands befolkning. Mine tanker er hos familie og venner til ofrene, skriver dronning Margrethe.

Kondolencen kommer, efter at 49 personer fredag blev dræbt ved et angreb på to moskéer i byen Christchurch.

Tidligere fredag sendte den britiske dronning, Elizabeth II, ligeledes sine tanker til ofrene og til New Zealand.

- Jeg er dybt bedrøvet over de afskyvækkende begivenheder i Christchurch. I denne tragiske tid går mine tanker og bønner til alle i New Zealand.

- Prins Philip og jeg sender vores kondolencer til familierne og vennerne til dem, der har mistet deres liv, skrev den 92-årige monark.

New Zealand er en del af Commonwealth, Det Britiske Statssamfund, der er en sammenslutning af hovedsageligt tidligere britiske kolonier og områder.

Generalguvernøren er dronning Elizabeths repræsentant i New Zealand.

Også USA's præsident, Donald Trump, har udtrykt sympati for ofrene. Det er sket via Twitter:

- Min varmeste medfølelse og mine bedste hilsner går til New Zealands befolkning efter den horrible massakre i moskéerne.

- 49 uskyldige mennesker er uden grund døde og så mange flere er sårede. USA står sammen med New Zealand med alt, vi kan gøre, skriver Donald Trump.

/ritzau/