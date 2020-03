Selvom eksempelvis både dronning Margrethe og den norske kong Harald valgte at tale direkte til folket på tv, så valgte den britiske dronning en anden vej.

93-årige Elizabeth kom torsdag med en udtalelse på tekst til den britiske befolkning i forbindelse med coronavirusset.

Lige nu opholder dronningen sig på Windsor Castle, og hun kommer formentlig til at være der i en lang periode. Det var meningen, at bare påsken skulle tilbringes på slottet, men hun tog altså dertil en uge før tid.

Og det var derfra, at den britiske dronning torsdag sendte en udtalelse direkte rettet mod borgerne i landet.

‘Som Philip og jeg ankommer på Windsor i dag, ved vi, at mange individuelle og familier over hele Storbritannien og verden går ind til en periode med store bekymringer og usikkerhed,’ står der i udmeldingen.

Der er lige nu 137 dødsfald i Storbritannien som følge af coronavirusset, og tallene har i de seneste dage været voldsomt stigende.

‘Mange af os er nødt til at finde nye veje til at holde kontakten med hinanden og være sikker på, at dem, vi elsker, er i sikkerhed. Jeg er sikker på, at vi er klar på den udfordring. Du kan være sikker på, at jeg og min familie er klar til at gøre vores del,’ skriver dronning Elizabeth.

Dronningen har ligesom den danske dronning allerede aflyst flere planlagte arrangementer på grund af virusset.