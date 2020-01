Dronningen skal mandag have en alvorssnak med familien om prins Harry og Meghan Markles fremtidige roller.

Den britiske dronning Elizabeth har indkaldt til krisemøde i den royale familie på godset Sandringham House mandag. Her skal prins Harry og hertuginde Meghan Markles fremtidige roller diskuteres.

Det skriver BBC lørdag.

Mødeindkaldelsen kommer, efter at prins Harry og hans amerikanske hustru onsdag meddelte, at de træder et skridt tilbage i kongehuset.

Ansatte i kongehuset oplyser til BBC, at prins Charles og prins William også vil være til stede.

Mediet skriver videre, at der er intet, der tyder på, at der vil blive truffet en beslutning om noget på mødet.

BBC's royale korrespondent Jonny Dymond fortæller, at det er håbet, at samtalen vil føre til det "næste skridt" på vejen mod at definere prins Harry og Meghan Markles nye forhold til familien.

Samtidig ønsker dronningen angiveligt at finde en løsning på situationen inden for få dage.

Mandagens krisemøde på Sandringham House i Norfolk i det østlige England følger i kølvandet på adskillige møder og konsultationer, der er blevet holdt efter parrets meddelelse på Instagram onsdag.

- Vi har en intention om at træde tilbage som "seniormedlemmer" af den royale familie og arbejde for at blive økonomisk uafhængige, mens vi fortsætter med fuldt ud at støtte hendes majestæt dronningen, lyder det blandt andet i opslaget.

