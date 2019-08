Erklæring: Parlamentet vil blive suspenderet fra ikke senere end den 12. september og indtil den 14. oktober.

Dronning Elizabeth II godkender den britiske regerings anmodning om at suspendere parlamentet under brexit-krisen.

- Parlamentet vil blive suspenderet fra ikke senere end den 12. september og indtil den 14. oktober, hedder det i en erklæring fra dronningens særlige råd.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, anmodede tidligere onsdag om at få det britiske parlament suspenderet frem mod den afgørende brexit-dato 31. oktober.

Flere britiske medier har rundsendt et brev med anmodningen fra Johnson til medlemmer af parlamentet. I brevet skriver premierministeren, at han har anmodet dronning Elizabeth II om, at parlamentet suspenderes fra først i september til 14. oktober.

Dronningen er statsoverhoved og politisk neutral. Hun følger de råd, som hendes regering giver hende. Hun mødtes onsdag med medlemmer af det kongelige råd The Privy Council på slottet Balmoral i Skotland.

Her gav dronningen det formelle samtykke til, at parlamentet suspenderes. Det betyder, at modstanderne af brexit kun får knap en uge til at forsøge at få vedtaget en lov, som kan hindre Storbritanniens udtræden af EU den 31. oktober uden en aftale.

Parlamentarikerne må vente frem til den 14. oktober, hvor dronningen ifølge planen skal holde en trontale og fremlægge regeringens planer for den kommende periode.

Jacob Rees-Mogg, som er en af de mest markante konservative brexit-forkæmpere og leder af Privy Council, deltog i onsdagens møde på Balmoral.

Andre deltagere var baronesse Natalie Evans, som leder parlamentets overhus, og Mark Spencer, som er indpisker for regeringen i underhuset.

/ritzau/Reuters