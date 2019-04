Dronning Elizabeth har underskrevet ikke mindre end 3500 love og har mødt 11 af USA's præsidenter.

Storbritanniens dronning Elizabeth, der er verdens længstsiddende nulevende monark, fylder søndag 93 år.

Dronningen, som har været statsoverhoved i over 67 år, deltager på dagen i en påskegudstjeneste i kirken St. George's Chapel.

Fødselsdagen markeres med militærparader og kanonsalutter ved Buckingham Palace, Windsor Great Park og Tower of London.

Premierminister Theresa May ventes at føre an, når der dagen igennem strømmer fødselsdagshilsner til dronningen, som har været monark siden 1952.

Dronning Elizabeth overtog tronen, da hun var 25 år.

I 2015 overhalede hun sin tipoldemor dronning Victorias rekordlange regeringsperiode.

Over 80 procent af briterne har ikke levet under nogen anden monark, viser en opgørelse fra Den Nationale Statistik.

Dronningen har regeret over 14 premierministre. Da hun blev indsat på tronen, var det Winston Churchill, som boede i Downing Street 10.

Hun har mødtes med 11 af de 12 amerikanske præsident, som har siddet i Det Hvide Hus, mens hun har regeret.

Dronning Elizabeth har underskrevet ikke mindre end 3500 love.

Hun blev født den 21. april 1926 i Bruton Street nummer 17 i Londons velhaverkvarter Mayfair.

Fødselsdagen markeres igen og mere officielt den anden lørdag i juni. En dobbelt fejring af monarkers fødselsdage blev indført af kong Georg II i 1748, fordi han ønskede at fejre fødselsdag om sommeren.

Dronningen, som har været dyreelsker hele sit liv, har ejet over 30 corgi-hunde, som er hendes favoritrace. Hun har endog udviklet en ny race - dorgien, som er et kryds mellem en corgi og en gravhund.

Det britiske statsoverhoved arvede adskillige fuldblodsraceheste fra sin far, kong George VI, som døde i 1952. Hendes heste har vundet over 1600 løb.

Den nu 93-årige monark har også ejet en elefant, sorte jaguarer og en krokodille - gaver, som bliver passet i zoologiske haver.

Dronningen er ikke teknologi-forskrækket og blev uddannet som lastbilsmekaniker under Anden Verdenskrig.

Hun sendte sin første e-mail i 1976, og hun kommunikerede med astronauterne Neil Armstrong og Buzz Aldrin, da de var på månen i 1969.

Hun tweetede for første gang i 2014 og delte sit første Instagramopslag i sidste måned.

/ritzau/AFP