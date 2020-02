Der er altså virkelig langt mellem succeshistorierne i det britiske kongehus for tiden.

Meghan Markle og prins Harrys exit fra kongehuset, prins Andrews tætte bånd til pædofilianklagede Jerry Epstein og nu en skilsmisse.

Det drejer sig om dronning Elizabeths ældste og ifølge flere engelske medier ‘yndlings-barnebarn’ Peter Phillips, der skal skilles fra sin kone Autumn Phillips.

Ifølge The Sun er det konen, som har sagt til Peter Phillips, at hun ville skilles efter 12 års ægteskab, og det har gjort dronning Elizabeth rasende.

The Sun skriver, at venner har peget på, at det er ‘Megxit’, som har været med til at inspirere Autumn Phillips til at tage en beslutning om at komme tilbage til sine rødder i Canada.

En kilde fortæller, at Peter Phillips er helt ødelagt af den beslutning, og han havde ikke set det ske.

»Han troede, at han var lykkeligt gift og havde den perfekte familie med to fantastiske døtre. Men nu er han i totalt chok,« siger kilden.

Det er langt fra første gang, at et ægteskab i den britiske royale familie falder sammen.

Den mest berømte skilsmisse var tilbage i 1996, da den kommende konge, prins Charles, blev skilt fra prinsesse Diana.

Autumn Phillips og Peter Phillips mødte hinanden til det canadiske grand prix i Formel 1 tilbage i 2003. Hun anede ikke, at han var royal før seks uger senere, hvor han pludselig var i fjernsynet.

De blev gift den 17. maj 2008.

Peter Phillips står uden for det britiske kongehus.