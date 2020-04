For første gang gav dronning Elizabeth en tv-tale i anledning af påsken. Briterne skal bevare håbet, lød det.

Coronavirus skal ikke "besejre" os, sagde Storbritanniens dronning Elizabeth lørdag i en tale til nationen.

På helt usædvanlig vis tonede den 93-årige dronning nemlig for anden gang på blot en uge frem på briternes tv-skærme med et særligt budskab.

- I år vil påsken være anderledes for mange af os, men ved at holde afstand holder vi hinanden i sikkerhed. Påsken er ikke af aflyst. Vi har mere brug for påsken end nogensinde før, sagde hun.

Sidste søndag gav dronning Elizabeth sin kun femte tv-tale til nationen i løbet af sin 68 år lange regeringstid.

Her lød et lignende budskab: At briterne ved at holde sammen og ved at holde fast i deres lukning af samfundet kan besejre Covid-19-epidemien.

Dengang trak hun på sine erindringer fra Anden Verdenskrig og henviste til Vera Lynns berømte sang "We'll Meet Again", der var med til at holde modet oppe hos blandt andet britiske soldater.

Denne gang understregede dronningen, der er symbolsk overhoved for den anglikanske kirke og angiveligt tager sin tro ganske seriøst, at påskens budskab kan hjælpe briterne.

- Den genopstande Kristus gav på påskedag sine følgere nyt håb og nyt formål, og det kan vi alle finde mod i, sagde hun.

- Vi ved, at coronavirus ikke vil besejre os. Så mørk som døden kan være - især for dem, der kæmper med sorg - er lyset og livet stærkere. Må påskens levende ild være en trofast vejviser, mens vi træder ind i den kommende tid.

Dronningens budskab blev sendt, samtidig med at Storbritanniens dødstal lørdag nærmede sig 10.000, og myndighederne rapporterede om 917 nye døde på et døgn.

Sammen med flere andre medlemmer af kongefamilien holder hun sædvanligvis en traditionel påskegudstjeneste i Windsor Castle, hvor hun aktuelt opholder sig med sin 98-årige mand, prins Philip.

I år er den dog aflyst på grund af indskrænkninger i forbindelse med større forsamlinger.

/ritzau/Reuters