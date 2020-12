EU-Parlamentet skal også behandle handelsaftalen med Storbritannien, men det sker først efter nytår.

Den britiske dronning, Elizabeth II, har i de tidlige timer torsdag formelt godkendt handelsaftalen mellem Storbritannien og EU, der træder i kraft, når overgangsperioden for brexit udløber ved nytår.

Det betyder, at handelsaftalen nu officielt er en lov i Storbritannien på den sidste dag i overgangsperioden.

Onsdag blev aftalen præsenteret for det britiske parlament, hvor 521 valgte lovgivere i Underhuset stemte for og 73 imod.

Det var ventet, at den britiske dronning ville gøre aftalen til lov ved midnat.

- Vi ser en global fremtid for os selv, sagde premierminister Boris Johnson til BBC efter afstemningen i Underhuset onsdag.

- Dette er ikke enden på Storbritannien som et europæisk land. Vi er på mange måder indbegrebet af europæisk civilisation, eller hvordan man nu skal sige det, og det vil vi fortsat være, lød det videre.

Det var i sidste øjeblik, at aftalen blev vedtaget.

Per 1. januar er Storbritannien ude af den overgangsordning, der har holdt landet i EU's indre marked og toldunion siden det formelle farvel til EU for 11 måneder siden.

Fra EU's side skal EU-Parlamentet også behandle aftalen, men det sker først efter nytår.

Aftaledokumenterne blev fløjet fra Bruxelles til London for at blive underskrevet af premierminister Boris Johnson onsdag formiddag, efter at de var blevet underskrevet af EU's ledere.

I alt blev tre aftaler underskrevet i Bruxelles og London onsdag.

Ud over handels- og samarbejdsaftalen, som blev klar juleaftensdag, er der to separate aftaler om informationsdeling og atomsamarbejde i Euratom.

EU's chefforhandler med briterne, Michel Barnier, mener, at den indgåede handelsaftale er "en lettelse". Den sikrer stabilitet for mennesker og virksomheder.

- Vi har sikret et brexit i god ro og orden, sagde Barnier til radiostationen Franceinfo tirsdag.

