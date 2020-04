Det plejer bogstavelig talt at blive fejret med et brag, når dronning Elizabeth fylder år i Storbritannien.

Men på tirsdag, når dronningemoderen fylder 94 år, bliver det første gang i 68 år, at hendes fødselsdag ikke vil blive markeret med kanonsalutter.

Det er dronning Elizabeth selv, der har bedt om, at der ikke skal skydes kanoner af på hendes fødselsdag, skriver Daily Mail.

Hun mener, at det vil være upassende at markere dagen med bulder og brag set i lyset af coronakrisen, som har taget livet af mere end 15.000 landsmænd.

Hun ønsker heller ikke, at der flages fra statslige bygninger, hvis det på nogen måder udgør et problem.

En kilde fra Buckingham Palace siger ifølge Daily Mail, at dronningens fødselsdag ikke vil blive markeret på nogen måde, men vil foregå helt privat.

Dronningen vil opholde sig Windsor Castle på sin fødselsdag, hvor hun har opholdt sig med sin mand, 98-årige prins Philip, siden hun som følge af corona-udbruddet forlod Buckingham Palace den 19. marts.

Hendes barnebarn prins William har for nylig sagt til BBC, at dronning Elizabeth og hendes mand netop forlod Buckingham Palace til fordel for Windsor Castle for at værne om deres helbred under coronakrisen.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at de er isolerede og sikrede mod dette,« sagde prins William til BBC med henvisning til coronavirussen, som allaerede har ramt den royale familie.

Dronning Elizabeths søn, prins Charles, blev nemlæig tidligt ramt af coronavirussen, men er kommet sig, efter at han gik i selvvalgt isolation på sit skotske gods Birkhall.

Storbritannien er et af de lande i verden, der målt i dødstal, er blevet hårdest ramnt af coronaudbruddet.

Landet er indtil videre lukket ned til og med 7. maj.