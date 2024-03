En person er såret, efter at russiske droner fredag ramte en tankstation i Kharkiv og en brand blev antændt.

Russiske droner ramte fredag en tankstation i Ukraines næststørste by, Kharkiv, hvilket antændte en omfattende brand, der også gik ud over private boliger, oplyser embedsfolk.

Embedsfolk oplyser videre, at droner også har ramt et hospital og en restaurant i byen Velykyj Burluk, der ligger øst for Kharkiv.

Lederen af Kharkivs anklagere, Oleksandr Filtjakov, siger i en video delt på beskedtjenesten Telegram, at tre droner ramte en tankstation i distriktet Nemysjljanskyj kort inden klokken 23.00 fredag aften.

- Der var en stor mængde brændstof, og det er derfor, at der er disse skrækkelige konsekvenser af branden, siger han.

En person er kommet til skade, men ifølge Filtjakov kan antallet stige, i takt med at redningsarbejdet skrider frem natten til lørdag.

Kharkivs borgmester, Ihor Terekhov, siger, at 14 private hjem er blevet ødelagt, og at 50 beboere er blevet evakueret.

En video delt af borgmesteren viser flammer og røg, der stiger op fra et stort område.

Viktor Teresjtjenko, der leder militæret i Velykyj Burluk, en by øst for Kharkiv, siger til tv-stationen Suspilne, at droner har beskadiget et hospital og en restaurant. Hvorvidt nogen har mistet livet, er uklart.

Reuters har ikke været i stand til at bekræfte detaljerne om angrebene, og Rusland har ikke kommenteret de ukrainske udsagn.

Kharkiv har regelmæssigt været under angreb, siden den russiske invasion af Ukraine startede i februar 2022. Byen har også været et hyppigt mål for russiske angreb i de seneste uger.

I havnebyen Odesa, der ligger ud til Sortehavet, siger guvernøren i regionen, at et droneangreb har såret en person.

Tre personer meldes desuden dræbt efter beskydning tidligere på dagen i en landsby i regionen Sumy.

Regionen ligger på grænsen til Rusland og er udsat for daglige angreb fra russerne.

/ritzau/Reuters