Ingen har umiddelbart taget ansvar for droneangreb, som lørdag har ramt olieanlæg i Saudi-Arabien.

Droneangreb har lørdag ramt to store olieanlæg i det østlige Saudi-Arabien.

Det oplyser det saudiske indenrigsministerium.

Ingen har umiddelbart taget ansvar for angrebene, der kommer efter tidligere droneangreb fra houthi-oprørere i Yemen.

Det er uklart, om der er tilskadekomne.

Indenrigsministeriet oplyser, at undersøgelser af angrebene er i gang.

Efter angrebene udbrød der brand, oplyser ministeriet.

Et af dem ramte et stort olieanlæg i Buqyaq nær Dammam i kongerigets østlige provins.

Olieanlæggene tilhører Aramco, et statsejet saudiarabisk selskab, som regnes for at være verdens største olieselskab i såvel produktion som i reserver. Selskabet har ikke umiddelbart svaret på spørgsmål fra nyhedsbureauet AP om angrebet.

