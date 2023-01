Lyt til artiklen

En militært anlæg er blevet angrebet i den centrale by Isfahan i Iran lørdag aften.

Det udmelder Iran ifølge CNN.

»Der har været en eksplosion i et af de militære anlæg, der er tilknyttet Forsvarsministeriet,« fortæller vicesikkerhedschefen for Ishafan-guvernementet Mohammad Reza Jan-Nesari til Fars News Agency.

Ifølge Jan-Nesari har eksplosionen efterladt nogle ødelæggelser, men der er ingen tilskadekomne.

Det statsejede medie IRNA har senere skrevet, at angrebet var udført af mindre droner.

På Twitter skriver mediet, der citerer landets forsvarsministerium, at der har været et mislykket angreb mod et militært anlæg.

Iranske medier har rapporteret om en stor eksplosion ved en bygning, der angiveligt skulle være en ammunitionsfabrik.

Angrebet sker på et tidspunkt, hvor der har været særdeles spændt stemning mellem Vesten og Iran blandt andet på grund af Irans behandling af demonstranter i landet.

Irans udenrigsminister har været ude og kalde angrebet for 'kujonagtigt'.

»Sådanne handlinger vil ikke påvirke vores eksperters beslutsomhed i forhold til at nå videre med vores fredelige atomarbejde, siger Hossein Amir-Abdollahian ifølge det britiske nyhedsbureau Reuters.

Der er ikke nogen, der har taget ansvaret for angrebet.