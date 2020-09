Ved første øjekast så flugtplanen fra fængslet næsten professionel ud:

Lejet helikopter, håndvåben, flugtbil, klapsalver og lykkelige kys.

Men en 24-årig mand fra Belgien fik på den hårde måde at føle, at det i virkeligheden var en smule sværere end forventet at hjælpe konen med at flygte fra et lukket fængsel.

Den 24-årige Mike Gielen havde ifølge avisen The Guardian havde mødt og giftet sig med den lidt ældre Kristel Appelt, 27, mens de begge sad i fængsel.

Hun for at have knivdræbt sin tidligere kæreste under et gadeslagsmål - han for narkosmugling.

I fredags mente den løsladte ægtemand, at det også var på tide at få den stadigt fængslede hustru ud i friheden, selv om hun ikke var færdig med at afsone i kvindefængslet Berkendaal i den sydlige udkant af Bruxelles.

Mike Gielen lejede derfor en helikopter i lufthavnen i Antwerpen og havde held til at tage en kopi af et ægte håndvåben med på flyveturen.

Da helikopteren var i luften, trak han sit kopivåben frem og truede piloten til at flyve i retning mod konens fængsel.

Her nåede helikopteren at cirkle over fængslet flere gange, men flugtplanen kunne ikke føres ud i livet, da der ikke viste sig at være tilstrækkelig plads til at lande helikopteren i selve fængselsgården.

Ifølge The Guardian heppede og vinkede fængslets indsatte ellers, men oppe i helikopteren led den flyvende ægtemand af frygtelig kvalme, og måtte fem gange stikke hovedet ud for at kaste op.

Til sidst blev den dristige flugtplan opgivet, og piloten blev tvunget til at flyve mod byen Hélécine syd for Bruxelles. Her ventede helikopter-kaprerens 50-årige adoptivfar på en parkeringsplads med det, der skulle have fungeret som flugtbilen, hvis konen var blevet befriet.

Efterfølgende havde politiet dog ikke det store besvær med at opspore Mike Gielen. Han viste sig at have brugt sit eget navn, da han lejede helikopteren.

»Jeg kan bekræfte, at min klient har erkendt, at han ønskede at befri sin kone fra fængslet. Det ser ud til, at det hele er blevet grebet lidt amatøragtigt an,« lød det fra helikopter-kaprerens advokat, efter at Mike Gielen sammen med tre andre mistænkte i alderen 18-22 år var blevet anholdt.

De fire anholdte sigtes for røveri, deltagelse i en kriminel organisation, ulovlig frihedsberøvelse og medvirken til flugtforsøg

I et interview med en belgisk avis fortalte Mike Gielen sidste år, at han havde mødt sin nuværende kone i fængslet i januar 2019, da de stødte ind i hinanden, mens de begge havde besøg af gæster udefra.

Mike Gielen har muligvis ladet sig inspirere af tidligere vellykkede fangeflugter med kaprede helikoptere i Belgien.

I 2007 lykkedes det ved to forskellige aktioner i hhv. Bruxelles og Liege en indsat af flygte ved hjælpe af helikopter-kaprere udefra.

Og i 2009 lykkedes det hele fire indsatte at flygte på lignende måde fra et fængsel i nærheden af Brügge.