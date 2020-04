Tilbage i februar blev Drew Careys tidligere forlovede, Amie Harwick, fundet død efter et fald fra tredje sal.

Efterfølgende blev Amie Harwicks ekskæreste, Gareth Pursehouse, sigtet og anklaget for at stå bag dødsfaldet, og nu står Drew Carey frem og udtaler, at han har tilgivet den påståede drabsmand.

Det skriver Page Six, som har lyttet til et interview med komikeren i talkshowet 'The Talk'.

Den 61-årige komiker udtaler i interviewet, at han tog fri fra arbejde i en uge efter Amie Harwicks død, fordi 'han ikke kunne fungere'.

Det var, da han kom tilbage på job, hvor han blandt andet skulle snakke med en gruppe studerende, at han fandt ud af, at han var kommet frem til erkendelsen, at han blev nødt til at tilgive drabsmanden.

»Jeg fortalte dem, hvordan jeg havde tilgivet manden, der dræbte Amie. At jeg blev nødt til at tilgive ham så hurtigt, jeg kunne, fordi han var psykisk syg,« siger Drew Carey i interviewet og fortsætter:

»Fyren blev misbrugt som barn, og man bliver nødt til at tilgive den slags mennesker. Jeg ville da ønske, han ikke havde gjort det, eller at han aldrig havde mødt hende. Men når du tilgiver mennesker, betyder det ikke, at du skal være deres ven.«

Komikeren, der i Danmark er bedst kendt for sit tv-show 'The Drew Carey show', påpeger endvidere, at det ville være nemmere at føle hævntørst, men at han altid gør alt, han kan, for at tilgive i stedet.

Drew Carey og Amie Harwick var forlovet i 2018. Hun var en anerkendt terapeut bosiddende i filmbyen Hollywood.

Ifølge politiet blev hun kvalt og kastet ud fra sin balkon på tredje sal den 15. februar 2020.

Hendes ekskæreste blev efterfølgende anholdt og sigtet for drabet. Han skulle angiveligt have ligget på lur og ventet på, hun kom hjem.

Ekskæresten påstår, at han er uskyldig. Næste retsmøde i sagen finder sted den 24. juni.