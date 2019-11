Højreekstreme grupper vinder frem og truer det åbne demokrati, siger lokale politikere i Dresden.

I den østtyske by Dresden har bystyret vedtaget en resolution om indførelse af et særligt "kriseberedskab" på grund af store problemer med nynazisme og højreekstremisme.

Dresden, som er hovedstad i delstaten Sachsen, har længe været en bastion for højreradikale. Byen er arnested for den antimuslimske bevægelse Pegida.

De lokale politikere i bystyret i Dresden, som er kandidat til at blive Europæisk Kulturhovedstad 2025, siger i erklæringen, at der må gøres mere for at bekæmpe højreradikale.

- Nazi-kriseberedskab betyder, at vi ligesom med klimakrisen har et alvorligt problem. Samfundet med et åbent demokrati er truet, siger lokalpolitikeren Max Aschenbach, som står bag initiativet.

Aschenbach, som er fra den satiriske centrum-venstre gruppe Die Partei, siger til BBC, at det er nødvendigt med særlige initiativer, fordi politikerne ikke gør nok.

- De positionerer sig ikke klart i forhold til det yderste højre, siger Aschenbach, som fik resolutionen vedtaget sent onsdag.

I teksten hedder det, at "antidemokratiske, antipluralistiske, misantropiske og højreekstremistiske holdninger og handlinger" forekommer stadigt oftere i Dresden. Dette omfatter også voldelige handlinger, hedder det.

Aschenbach nævner Pegida, som opstod i Dresden i 2014.

Hans initiativ indebærer, at det nu er et erklæret mål at fremme en demokratisk hverdagskultur med bedre beskyttelse af mindretal og voldsofre.

Pegida, som står for "Patriotiske Europæere mod Islamiseringen af Vesten", organiserer marcher i Dresden mandag aften. Da bevægelsen i oktober markerede femåret for dens stiftelse, blev der iværksat en række moddemonstrationer.

Den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, har advaret om, at politiet beslaglægger "et stigende antal våben og voldelige genstande fra højreekstreme grupper".

Seehofer siger, at en ny opgørelse fra 2018 har vist, at højreekstreme grupper hen over året begik 563 forbrydelser, heraf 235 voldelige. Politiet beslaglagde over 1000 våben - blandt andet rifler og pistoler.

/ritzau/dpa