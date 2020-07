Den lille dreng, der tidligere på dagen røg i en elv i den norske by Geiranger, er fundet død i vandet.

Det bekræfter norsk politi til TV 2 Norge.

Et øjenvidne fortæller, at han ankom til stedet få minutter efter, den lille dreng var faldet i vandet:

»Vi kastede alt, hvad vi havde i hænderne og begyndte at løbe ned langs elvebredden,« siger Ivar Homlong til TV2 Norge og fortsætter:

»Vi søgte op og ned ad elven på begge sider. Der er altid et lille overhæng på floderne, så vi håbede, at han sad fast, så vi kunne redde ham. Desværre var drengen ikke til at se.«

Politiet i Møre og Romsdal satte ellers gang i en storstilet eftersøgning, da de fik meldingen om, at en næsten to-årig dreng skulle være faldet i vandet.

Her ledte både helikoptere, dykkere og frivillige efter drengen.

Ifølge nye oplysninger skulle drengen være faldet ned i elven fra en bro, og moderen skulle herefter været hoppet i vandet for at redde sin søn.

Herefter skulle hotelgæster have hørt kvinden råbe om hjælp, og det var nogle ansatte på hotellet, der hjalp moderen op fra elven.

B.T. har været i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice. De er vendt tilbage med et skriftligt svar, hvor de forklarer, at de ikke har modtaget oplysninger omkring, at der skulle være danskere involveret i ulykken.