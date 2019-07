Den mand, der er anklaget for at have dræbt en otte-årig dreng ved at skubbe ham ud foran et tog i Tyskland, var på flugt fra politiet.

Det fortæller politiet tirsdag aften til RTL Today, som desuden skriver, at gerningsmanden har været på flugt siden torsdag i sidste uge.

Her truede han angiveligt en nabo med en kniv, hvorefter han låste sin kone og tre børn i alderen fra et til fire år inde i familiens hjem, før han stak af.

Den mistænkte gerningsmand bliver i tyske medier identificeret som Habte A. og beskrevet som en 40-årig mand, der stammer fra Eritrea.

En otte-årig dreng mistede mandag livet, efter han sammen med sin mor blev skubbet ud foran et tog i Frankfurt. Foto: ANDREAS ARNOLD

Ifølge Spiegel Online har den mistænkte boet i Schweiz i 13 år. Siden begyndelsen af 2018 har han angiveligt arbejdet med at vedligeholde tog i Zürich.

Den tyske politichef Dieter Romann fortæller til RTL Today, at den mistænkte ikke var på listen over efterlyste i politiets europæiske database, og at han derfor havde rig mulighed for at bevæge sig over grænsen.

Den 40-årige mistænkes for først at have skubbet en mor ud på togskinnerne på hovedbanegården i Frankfurt am Main, hvorefter han gjorde det samme mod hendes otte år gamle søn.

Hændelsen fandt sted mandag formiddag, hvor det lykkedes moderen at kravle i sikkerhed, inden hun blev ramt af et tog, mens hendes barn blev dræbt på stedet.

Ifølge politiet forsøgte den 40-årige Habte A. også at skubbe en 78-årig kvinde ud foran toget, men det lykkedes ham ikke. Han forsøgte derefter at flygte, men blev tilbageholdt af flere chokerede vidner - deriblandt en politibetjent uden for tjeneste.

Motivet er endnu ukendt.

Nadja Niesen, talsperson for anklagemyndigheden i Frankfurt, har fortalt til tyske medier, at den mistænkte ikke kendte ofrene på forhånd, og at der desuden ikke var nogen tegn på, at han var påvirket af alkohol eller stoffer.

Manden har siden januar 2019 været sygemeldt fra sit job på grund af mentale problemer, som han har modtaget psykiatrisk behandling for.

Foto: ARMANDO BABANI

»Forbrydelsen antyder, at der er tale om en sindslidelse,« sagde Nadja Niesen tidligere på ugen under en pressekonference.

Ifølge Nadja Niesen har den mistænkte endnu ikke udtalt sig om motivet.

Hvis han bliver fundet skyldig, kan han højst sandsynligt se frem til en livstidsstraf, vurderer Nadja Niesen.

Habte A. kom til Schweiz som illegal indvandrer i 2006. Han fik asyl i 2008 og er hidtil blevet anset som værende godt integreret af de schweiziske myndigheder.