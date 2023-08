Normalt forbindes Rio de Janeiro med sambadans, en lækker strand og selvfølgelig skøn fodbold.

Det er dog alt andet end et skønmaleri, der lige nu tegnes af politiet i den brasilianske storby.

Tirsdag blev en dreng på 13 år med navnet Thiago Menezes Flausino bisat i en kirke i Rio de Janeiro.

Ifølge menneskerettigheds-ngo'en Rio de Paz var han det niende barn under 14 år, der i år blev skudt i byen, og de fleste er blevet ramt af vildfarne kugler fra politiets razziaer.

Thiago Menezes Flausino stod endda foran en karriere som fodboldspiller, og han skulle have første arbejdsdag i sin nye klub den dag, hvor han blev skudt.

»Han drømte om at blive professionel fodboldspiller. Han havde bestået prøver for et større hold og skulle begynde at spille den dag, han blev dræbt,« sagde hans tante Nataly Bezerra Flausino i forbindelse med begravelsen til det britiske medie.

Hun siger, at nevøen blev henrettet af militærpolitibetjente, og hans eneste forbrydelse var en ung sort dreng, der kørte bag på en motorcykel i en favela, der er et område med fattige i Rio de Janeiro.

Thiago Menezes Flausino stod foran en karriere som fodboldspiller, og han skulle have første arbejdsdag i sin nye klub den dag, hvor han blev skudt. De pårørende havde billede af ham som fodboldspiller i en klubtrøje på deres tshirts. Foto: Pilar Olivares/Reuters/Ritzau Scanpix

Generelt er der kommet mere og mere kritik af politiets brug af skydevåben mod især de fattige i Brasilien.

Sidste år skød det brasilianske politi 6.400 personer, og af dem vurderes det, at rigtig mange er fra den fattige del af det store land.

I det konkrete tilfælde, hvor Thiago Menez Flausion blev skudt, har politiet meldt ud, at han bar pistol og var narkosmugler.

Men det bliver kraftigt afvist af drengens familie, og i ngo'en Rio de Paz er meldingen, at politiet finder på undskyldninger for at retfærdiggøre, når nogen bliver skudt.

Der var optøjer i Rio de Janeiro, efter historien om den 13-årige drengs død kom frem. Her ses brasiliansk politi forsvare sig. Foto: Tercio Teixeira/AFP/Ritzau Scanpix

»Statens sikkerhedsstyrker har brug for en måde at legitimere den slags absurditeter på, så hvad gør de? De kriminaliserer og pletter billedet af den person, der blev dræbt,« siger João Luis Silva, der er Rio de Paz’ sociale koordinator, til det britiske medie.

Der er ikke nogen fra det brasilianske politi, der har svaret på den kritik.