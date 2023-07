Anklagerne om voldtægt har tilsyneladende ikke gjort noget større indtryk på den 14-årige dreng.

Ifølge hans egen mor skal han faktisk have pralet af sin bedrift og i højere grad bekymret sig om, hvorvidt en dom vil få betydning for et fremtidigt kørekort.

Det skriver svenske Sydsvenskan, der opruller sagen fra Lund.

Mediet har fået indsigt i politiets foreløbige efterforskningsrapport og anklageskriftet i sagen, der blev indledt i november sidste år.

Her skulle den 14-årige dreng have tvunget en jævnaldrende pige ind i en bil Staffanstorp. I bilen sad allerede drengens 23-årige familiemedlem og to andre. De talte et sprog, som pigen ikke forstod, men skiftede ifølge politiet på et tidspunkt til svensk for at spørge, om hun var jomfru.

I den skånske by Dalby skulle bilen så have gjort ophold. Det var her, den 14-årige sammen med den 23-årige ifølge anklageskriftet voldtog pigen, mens de to andre blot stod og så på.

Efterfølgende skulle drengen ifølge sin egen mor have fortalt et andet barn, som han bor med, detaljeret om voldtægten.

Det vurderes i efterforskningsrapporten, at han ikke har udvist tegn på at være påvirket af sagen. Ikke udover, at han har været bekymret for, om den vil få konsekvenser for hans muligheder for at tage kørekort.

Grundet hans unge alder kan den 14-årige dreng ikke dømmes for forbrydelsen, men det betyder ikke, at sagen ikke får sin gang ved de svenske domstole.

Ifølge Sydsvenskan vil sagen køre som en såkaldt bevissag. En sådan udmunder ikke i en straf, men tager kun stilling til skyldspørgsmålet.

Den 23-årige nægter sig skyldig i voldtægt af en mindreårig. Han mener, at samlejet skete med samtykke.