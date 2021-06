Et større redningsarbejde af bygningskollapset i Miami, som borgmesteren har kaldt en katastrofe, fortsætter med fuldt tryk.

En person er fundet død, siden bygningen i Miami Beach kollapsede natten til torsdag.

Myndighederne forventer at bjærge flere omkomne, som redningsarbejdet, hvor flere end hundrede deltager, fortsætter.

Indtil videre er 35 personer blevet reddet fra ulykkesstedet – to er fragtet til hospitalet efter at have været begravet under murbrokkerne, mens mindst ti personer har fået behandling på stedet. 51 personer er lige nu savnet.

51 savnes efter bygningen i Miami Beach kollapsede. Foto: JOE RAEDLE

Et øjenvidne, Nicholas Balboa, fortæller til CNN, at han så en dreng begravet under murbrokkerne.

Balboa beskriver, at han i første omgang hørt en svag lyd – som om den kom inde fra det nedstyrtede område. Derefter fik han øje på et par små fingre, hvilket ledte til en redning af drengen.

»Da jeg endelig kom tæt på, sagde drengen; 'kan du se min hånd?'. Han stak hånden ud... Gennem murbrokkerne. Og jeg kunne se ham vrikke med fingrene,« forklarer Balboa.

Sammen med en nabo fik Balboa fat i en betjent, hvorefter et redningshold ankom og fik drengen ud.

Foto: MARCO BELLO

Ifølge Balboa lå drengen under en madras og sengestel, da han blev hevet ud.

Om drengen er en af dem, der er blevet kørt til hospitalet eller har modtaget behandling på stedet, fremgår ikke. Brandinspektør i Miami-Dade, Ray Jadallah, har ikke udtalt sig om tilstanden på de to, der er reddet ud.

Beredskabsmyndighederne i Miami-Dade County har været til stede med over 80 køretøjer og fået hjælp fra omkringliggende beredskaber.

Bygningen, der er fra 1981, er 12 etager høj og består ifølge CNN af 136 lejligheder.

Et massivt redningsarbejde rykkede ud til kollapset. Foto: CHANDAN KHANNA

Det vides ikke, hvor mange personer der befandt sig i bygningen. Men 55 af de 136 lejligheder skulle være kollapset.

Op til kollapset var håndværkere i gang med en omfattende tagkonstruktion, men om det var det, der fik bygningen til at kollapse, er hverken be- eller afkræftet.

Flere vidner beskriver, hvordan nærliggende bygninger, de befandt sig, begyndte at ryste. Men øjenvidnet David Shaw forklarer, at der ikke var noget at se. Udover en strøm af støv.

»Jeg troede, det var en storm eller noget lignende, der kom. Da den forsvandt, var to tredjedele væk, det lå på jorden,« forklarer han.