Et drama udspiller sig i den svenske by Falun, hvor forældre til en dreng onsdag aften modtog et opkald fra en person, der har kidnappet deres søn.

Kidnapperen truede forældrene med at smadre drengen med et baseballbat, hvis ikke de betaler en løsesum.

Det skriver det svenske medie Expressen.

I opkaldet til forældrene blev telefonen blandt andet sat hen til drengens mund.

Her kunne de så sidde og høre deres barn græde.

Svensk politi er meget sparsomme i forhold til at komme med oplysninger om sagen.

De oplyser, at informationer om sagen i politiets databaser er beskyttede, og at sagen har en meget ’følsom’ karakter.

»Vi undersøger, hvad der skete. Ellers har jeg ingen fakta i sagen,« siger Mats Öhman fra politiet i Bergslagen-regionen.