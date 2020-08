De fleste børn og barnlige sjæle kender til frustrationen, når man bare ikke kan finde den sidste Lego-del.

For en lille dreng i New Zealand havde bekymringerne over en manglende Lego-dims dog en lidt anden alvor.

For to år siden puttede den dengang femårige Sameer Anwar en sort plasticdel fra et legesæt fra det danske legetøjsmærke op i næsen.

»En dag sagde han bare, at han havde puttet et lille stykke Lego op i næsen. Vi prøvede alt, hvad vi kunne for at få det ud, men der kom ikke noget ud,« fortæller hans far, Mudassir Anwar, til avisen New Zealand Herald.

Det var denne lille Lego-dims, en lille dreng fra New Zealand gik rundt med i næsen i to år. Foto: Privatfoto Vis mere Det var denne lille Lego-dims, en lille dreng fra New Zealand gik rundt med i næsen i to år. Foto: Privatfoto

Heller ikke familiens læge kunne hjælpe. Her fik forældrene den besked, at den nok for længst var røget videre til fordøjelsessystemet. Eller måske slet ikke var endt i næsen alligevel.

Men intet skete.

Drengen levede videre i bedste velgående uden at mærke noget til Lego-dimsen, og både han og hans forældre glemte alt om sagen.

Lige indtil forleden, hvor han – her to år efter og nu syv år gammel – duftede til nogle nybagte cupcakes og trak vejret dybt ind gennem næseborene.

Pludselig følte han en slem smerte i næsen.

»Derfor hjalp hans mor ham med at pudse næse, og så kom denne ting ud, som har været væk de seneste to år,« fortæller faderen og tilføjer:

»Det var et chok, ikk'? Og der var lidt svamp på,« fortæller han.

Det forlyder ikke, om Sameer stadig bygger med Lego. I givet fald har han i hvert fald nu fundet den manglede del til at gøre sit byggesæt færdig.