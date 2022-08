Lyt til artiklen

En svømmetur fik fatale konsekvenser for en dreng i den amerikanske delstat Nebraska.

Ifølge de amerikanske sundhedsmyndigheder mener lægerne, at barnet døde af en infektion, som er forårsaget af en såkaldt hjernespisende amøbe.

Det skriver Sky News.

En hjernespisende amøbe er en encellet organisme, som lever i jord og varmt ferskvand, såsom søer, floder og varme kilder.

Drengen var netop ude at bade i Elkhorn-floden i Omaha i den østlige del af Nebraska, da han fik vandet – med amøben – gennem næsen.

Drengen udviklede symptomer fem dage efter svømmeturen 8. august og kom derfor på hospitalet, hvor han døde ti dage senere.

»Vi kan kun forestille os den ødelæggelse, familien må føle, og vores dybeste medfølelse er med dem,« siger Lindsay Huse, der er direktør for Sundhedsministeriet i Omaha, hvor floden ligger.

»Vi kan ære barnets minde ved at blive klogere på risikoen og derefter på at forhindre infektion.«

Det er ikke muligt at få infektionen ved at sluge vand, det kan udelukkende gå gennem næsen. Sandsynligheden for at blive ramt af infektion er lille, men de, der rammes, dør oftest, fortæller sundhedsmyndighederne til Sky News.

Fra 1962 til 2021 har USA oplevet 154 infektioner forårsaget af en hjernespisende amøbe, hvoraf kun fire er overlevet.

Amøben er i stigende grad blevet fundet i nordlige stater de senere år som konsekvens af de stigende luft- og vandtemperaturer. Tilfældet er dog det første i Nebraskas historie.