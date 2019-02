En fireårig dreng fra Philadelphia i USA blev på tragisk vis dræbt, da han blev ramt af et glasskår fra en billedramme, der faldt ned fra væggen.

Drengen var i gang med at lege med sin søster på førstesalen i hjemmet i den nordlige del af byen, da glasrammen faldt ned, rapporterer tv-stationen WPVI.

Den faldende billedramme sendte glasstumper ud i rummet, og et af dem ramte drengen Adrian Ortega i maveregionen.

»Han fik et stiksår i underlivet, og det fik familiemedlemmer til at transportere ham på hospitalet,« fortalte chefinspektør Scott Small fra Philadelphias politi til tv-stationen.

HEARTBREAKING: At noon, we hear from Amanda Velez. She talked to @6abc about her 4 y/o son, Adrian Ortega, who died last night after falling on a piece of glass. pic.twitter.com/mKWEFpCzsh — Jeannette Reyes (@6abcJeannette) 21. februar 2019

Den lille dreng blev senere erklæret død på hospitalet, oplyser politiet. Det skriver avisen New York Post.

Politiet er nu i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder ved drengens dødfald.

Det står endnu uklart, om hans mor, Amanda Velez, der i alt har tre børn, var til stede under ulykken.

»Mit barn var så fuld af glæde. Hans søstre savner ham,« sagde Amanda Velez.

Naboerne var også i chok over den forfærdelige ulykke:

»Det er en skam, for de var alle elsket så meget, at chokket bliver enormt. Da det skete, gik rygtet straks i gang i nabolaget som en løbeild,« siger naboen Edward Rodriguez.