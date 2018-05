Regeringen i DRCongo i Afrika har planer om at trække nye grænser i nationalparker for at ophæve fredning.

London. De store truede bjerggorillaer i nationalparkerne i den afrikanske stat DRCongo risikerer at få forstyrret deres liv inden længe.

For regeringen i Kinshasa, landets hovedstad, tygger på planer om at flytte på grænserne for nationalparkerne Salonga og Virunga.

Det er netop i de to parker, at mange af de få tilbageværende bjerggorillaer lever.

Der er formentlig omkring 790 bjerggorillaer tilbage i det fri, fremgår det af organisationen Savegorilla's hjemmeside.

Ifølge Virunga Nationalparks hjemmeside lever en fjerdedel af dem i denne park, der i lighed med Salonga har Unesco-status af verdensarv.

Unesco er FN's organisation for uddannelse, videnskab og kultur, og den arbejder blandt andet med at sikre bevaringsværdig natur og menneskeskabte værker rundt om på kloden.

Med Unesco-status burde parkerne være fredet og beskyttet, men det kan ændre sig, skriver den britiske avis The Independent.

Avisen har set dokumenter om regeringens planer om at ændre grænsedragning. Der er tale om et brev, hvor DRCongos olieminister, Aime Ngoi Muken, inviterer landets miljøminister og videnskabsminister til et møde med en særlig kommission for at drøfte planen den 27. april.

Miljøorganisationen Global Witness har set andre papirer i sagen, skriver avisen. Her argumenterer olieministeren for, at der er behov for at sætte mere fart i projektet med at åbne de beskyttede områder for efterforskning af olie.

Ifølge oplysningerne autoriserede DRCongos præsident, Joseph Kabila, tilladelse til at lede efter olie i områder, der delvis lapper ind over Salonga parken, i februar.

Dengang sagde olieministeren, at der ikke er nogle landområder, hvor der ikke kan søges efter olie.

Ifølge Unesco er Salonga-parken Afrikas største tropiske regnskov. Den lægger natur til mange truede og sjældne dyrearter, der foruden bjerggorillaer også tæller blandt andet dværgchimpanser og skovelefanter.

/ritzau/